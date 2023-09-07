Пленный Остадник предположил, что Украину разделят между разными странами

Василий Остадник заявил, что от нынешнего украинского государства останется, пожалуй, лишь Киев.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Пленный украинец Василий Остадник предположил, что судьба Украины - неизбежно быть разделенной между другими странами. Видео беседы с ним предоставило Минобороны России.

«У меня такое мнение, что Украина разойдется по разным странам. Останется только Киев», - заметил пленный.

Остадник добавил, что он прятался от мобилизации киевского режима около полутора лет, уехав в другую область, но в итоге его все-таки отправили на передовую.

Там он дождался российской атаки и сдался первому же бойцу ВС РФ, который прыгнул в его траншею.

Ранее российский боец рассказал о грузинах в штурмовых группах ВСУ в районе Курдюмовки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.