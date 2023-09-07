В Якутии приостановили ж/д движение из-за схода вагонов с рельсов

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По сообщению ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия), в Алданском районе оказалось приостановление движение на Амуро-Якутской ж/д магистрали в результате схода с рельсов 9 грузовых вагонов, 3 из них - цистерны с дизельным топливом.

«На месте остаются 12 вагонов, из них 3 на рельсах и 9 опрокинутых. Организована перекачка топлива из цистерн и подъем вагонов», - рассказали в пресс-службе МЧС.

Сообщается, что 44 вагона состава и тепловоз были отцеплены. В настоящий момент поврежденными оказались 200 метров железнодорожных шпал, розлива топлива не случилось. Магистраль связывает Якутию с другими регионами странами.

В службе добавили, что восстановление проезда ожидается к утру. До этого момента перевозки пассажиров будут произведены посредством стыковочных автомобильных рейсов через станцию Нерюнгри, пассажири задержанного из-за происшествия поезда «Нижний Бестях-Благовещенск» будут в итоге пересажены на другой поезд до их пункта назначения.

Недавно также сообщалось о столкновении пассажирского поезда с легковым автомобилем в Ростовской области. Несмотря на попытки машиниста применить экстренное торможение, избежать столкновения не удалось. В результате ДТП погибли водитель и пассажир легковушки.