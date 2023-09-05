В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Ростовской области поезд столкнулся с легковым автомобилем

Елизавета Кондрикова
11:33 05.09.2023
По предварительным данным, водитель и пассажир погибли до приезда скорой помощи.
В Ростовской области поезд столкнулся с легковым автомобилем
© Фото: avtoline761, VK
Читайте нас на:

На перегоне Высочино - Васильево-Петровская легковой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом Адлер - Минск, в результате ДТП погибли водитель и пассажир легковушки, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что железнодорожный переезд был регулируемым с работающей переездной сигнализацией, водитель проигнорировал запрещающий сигнал железнодорожного светофора.

Авария произошла сегодня в 05.00 мск, в результате ДТП были задержаны пять поездов южного следования на период от часа до двух.

Накануне также сообщалось о ДТП в Москве, водитель каршеринга на скорости влетел в автобус, в результате аварии пострадала женщина. Машина проехала на красный свет на перекрестке, по которому также двигался городской автобус.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:40 В стране и мире
Аэропорты Москвы и «Жуковский» вновь заработали в штатном режиме
05:43 Армия
Минобороны России: над Тверской областью сбит украинский БПЛА
05:32 Армия
Видео
Корабли и авиация Северного флота отработали поиск подлодок в Баренцевом море
04:33 В стране и мире
Канцлер Австрии Нехаммер заявил о невозможности отказа от российского газа
03:12 В стране и мире
Figaro: желание Зеленского продолжать конфликт до победного конца раздражает США
Популярное
Шольц показал, как теперь выглядит его лицо после травмы
Видео
Путин раскрыл последние слова своей бабушки, погибшей от немецкой пули в ВОВ
Видео
Минобороны России констатировало, что ВСУ бросают своих людей в «мясные штурмы»
Видео
«Ваня, не спеши»: Путин в День знаний пообщался с первоклассниками из ДНР
Овечкин рассказал о личной просьбе Трампа после победы в Кубке Стэнли
Guardian: первая встреча Зеленского и Байдена закончилась скандалом
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.