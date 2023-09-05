В Ростовской области поезд столкнулся с легковым автомобилем

По предварительным данным, водитель и пассажир погибли до приезда скорой помощи.

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На перегоне Высочино - Васильево-Петровская легковой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом Адлер - Минск, в результате ДТП погибли водитель и пассажир легковушки, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что железнодорожный переезд был регулируемым с работающей переездной сигнализацией, водитель проигнорировал запрещающий сигнал железнодорожного светофора.

Авария произошла сегодня в 05.00 мск, в результате ДТП были задержаны пять поездов южного следования на период от часа до двух.

Накануне также сообщалось о ДТП в Москве, водитель каршеринга на скорости влетел в автобус, в результате аварии пострадала женщина. Машина проехала на красный свет на перекрестке, по которому также двигался городской автобус.