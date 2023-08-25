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На юге Москвы водитель автомобиля каршеринга сбил ребенка

Максим Крюков
20:58 25.08.2023
Дорожно-транспортное происшествие с участием водителя автомобиля каршеринга и 13-летнего подростка случилось в Братеево.
На юге Москвы водитель автомобиля каршеринга сбил ребенка
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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На юге Москвы водитель автомобиля каршеринга сбил 13-летнего подростка. Об этом сообщает телеканал «360».

Отмечается, что в машине остался заблокированным человек. По словам источника телеканала, ДТП произошло в районе Братеево, который расположен в Южном административном округе.

К настоящему моменту информация о состоянии пострадавшего ребенка не поступала. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установят все причины и обстоятельства случившегося.

Ранее водитель, сбивший ребенка на пешеходном переходе в Москве, рассказал в суде, как он смог получить доступ к чужому каршеринг-аккаунту. При этом за рулем нарушитель находился без водительских прав и в состоянии опьянения. В результате ДТП ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии, а подозреваемому теперь грозит от трех до семи лет тюрьмы.

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