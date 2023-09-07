В Петербурге 13 школьников попали в больницу после отравления

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В Петербурге 13 школьников попали в больницу, у них выявили острую кишечную инфекцию. Об этом говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.

Как уточняется, речь идет об учениках ГБОУ СОШ №608. Всего среди сотрудников учреждения и детей было выявлено 17 случаев инфицирования.

После отравления в школе началась проверка соблюдения санитарных норм.

По данным прокуратуры, детей доставили в больницу с диагнозом «гастроэнтерит».

В конце августа в бурятском лагере «Байкальский бор» произошло массовое отравление детей. Тогда сообщалось, что помощь медиков потребовалась 21 ребенку.