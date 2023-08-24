В бурятском лагере «Байкальский бор» произошло массовое отравление детей
Симптомы отравления выявлены у 21 ребенка разного возраста.
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В бурятском лагере «Байкальский бор» произошло массовое отравление детей. Симптомы выявлены у 21 ребенка, сообщили в Следственном управлении республиканского СК.
«Проведены санитарные обследования помещений пищеблока лагеря, взяты необходимые образцы для эпидемиологических исследований», - говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. Принято решение лечить отравившихся детей амбулаторно. К проверке присоединилась прокуратура.
Накануне стало известно о массовом отравлении детей в Ленинградской области. Во время прогулки по лесу подростки съели неизвестные грибы. Спустя некоторое время состояние детей резко ухудшилось. Все отравившиеся госпитализированы в реанимацию.