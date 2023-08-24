В стране и мире В бурятском лагере «Байкальский бор» произошло массовое отравление детей Ян Брацкий Симптомы отравления выявлены у 21 ребенка разного возраста. © Фото: Павел Лисицын, РИА Новости Читайте нас на: В бурятском лагере «Байкальский бор» произошло массовое отравление детей. Симптомы выявлены у 21 ребенка, сообщили в Следственном управлении республиканского СК. «Проведены санитарные обследования помещений пищеблока лагеря, взяты необходимые образцы для эпидемиологических исследований», - говорится в сообщении ведомства. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. Принято решение лечить отравившихся детей амбулаторно. К проверке присоединилась прокуратура. Накануне стало известно о массовом отравлении детей в Ленинградской области. Во время прогулки по лесу подростки съели неизвестные грибы. Спустя некоторое время состояние детей резко ухудшилось. Все отравившиеся госпитализированы в реанимацию. Экспертное мнение и аналитика