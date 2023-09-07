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Исследования показали отсутствие радиации в рыбе после сброса воды с «Фукусимы»

Елизавета Кондрикова
11:20 07.09.2023
Для проверки были взяты разные виды рыбы и морепродуктов в подзонах Приморского края и Сахалинской области.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Специалисты приморского Россельхознадзора сообщили об отсутствии следов радиации в рыбе, взятой в подзонах Приморского края и Сахалинской области после сброса воды с АЭС «Фукусима-1». Об этом сотрудники организации сообщили корреспондентам «Звезды».

По итогам исследований было отмечено, что содержание цезия-137 и стронция-90 в рыбе соответствует требованиям техрегламента. Эксперты анализировали разные виды рыбы и морепродуктов - минтай, треску, камбалу, скумбрию, сельдь, а также фарш, консервы и др.

Напомним, в начале сентября на «Фукусиме-1» был зафиксирован тритий в морской воде после сброса воды с АЭС возле порта, примыкающего к атомной электростанции. Содержание трития составило 10 беккерелей на литр, что является нижней границей уровня выявления. Сброс воды будет остановлен в случае концентрации вещества более 700 беккерелей на литр.

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