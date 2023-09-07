Россию собираются окончательно исключить из Паралимпийского комитета

© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Международный паралимпийский комитет (IPC) объявил о намерении окончательно приостановить членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. Решение будет принято на генеральной ассамблее IPC 27 сентября.

«IPC успокоиться не может, 27 сентября в Бахрейне будет проходить повторная генеральная ассамблея, как они заявляют, они лучше подготовятся, чтобы уже навсегда приостановить членство ПКР», - сказал президент ПКР Павел Рожков на заседании коллегии Минспорта РФ.

Он добавил, что ПКР сейчас ведет подготовку к участию в этой ассамблее, чтобы «достойно себя представить» и «дать бой исполкому» Международного паралимпийского комитета. Сейчас также ведутся переговоры с главой азиатского паралимпийского комитета об участии российской команды в Азиатских паралимпийских играх. По словам Рожкова, представители азиатского ответвления комитета более смело идут на контакт с Россией.

IPC уже приостанавливала членство России осенью 2022 года, но это решение удалось оспорить.

Ранее МОК заявил о недопущении спортсменов из России и Белоруссии к участию в Азиатских играх в китайском Гуанчжоу. Свое решение в организации объяснили «техническими причинами», хотя ранее не исключали присутствия наших спортсменов на Играх в Китае.