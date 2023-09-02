МОК назвал невозможным допуск россиян и белорусов на Азиатские игры

Запрет на участие в Играх в Ханчжоу сводит к минимуму шансы наших спортсменов попасть на Олимпиаду-2024.

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Российские и белорусские спортсмены лишились права участия в Азиатских играх в китайском Ханчжоу. Такое решение принял МОК, хотя ранее не исключал возможность допуска наших атлетов на этот турнир.

Свое решение МОК объяснил некими «техническими причинами», и подтвердил, что «концепция участия спортсменов с российскими и белорусскими паспортами на Азиатских играх прорабатывалась», но оказалась нереальной.

«Оказалась неосуществимой по техническим причинам», - приводит РИА Новости ответ МОК.

Напомним, что Азиатские игры стартуют 23 сентября в Китае, победа в этом турнире открывает для атлетов перспективы участия в Олимпиаде-2024.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о деградации МОК и целесообразности его замены новыми международными спортивными структурами.