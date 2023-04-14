Памятник российскому журналисту Лысенко открыли на Троекуровском кладбище

Стало известно, что был создан и фонд его имени, ежегодно 14 апреля самым талантливым работникам телевидения будут вручаться премии.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На Троекуровском кладбище открыли памятник советскому и российскому журналисту Анатолию Лысенко. Его супруга Валентина Ефимовна предложила оценить плоды их стараний и поблагодарила всех пришедших. На открытии присутствовал и генеральный директор АО «Первый канал» Константин Эрнст.

Дочь Анатолия Лысенко Марьяна рассказала, что был создан фонд его имени. Ежегодно 14 апреля он будет вручать премии самым талантливым работникам телевидения. Вместе с тем отмечено, что фонд будет заниматься просветительством.

Анатолий Лысенко был гендиректором АНО «Общественное телевидение России», заслуженным деятелем искусств России и заслуженным журналистом РФ. Работал журналистом, режиссером, продюсером, сценаристом. Лауреат Государственной премии СССР и премии Правительства России. Тележурналист Анатолий Лысенко умер в 2021 году в возрасте 84 лет.