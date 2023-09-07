ВСУ атаковали дронами 14-этажный жилой дом в Энергодаре

В результате произошедшего никто не пострадал, повреждено остекление дома.

© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Украинские боевики этим утром атаковали город Энергодар в Запорожской области, сообщил врио главы региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале, передает RT.

По его словам, целью ВСУ стал жилой 14-этажный жилой дом, для атаки они использовали несколько беспилотников. Все произошло примерно в восемь утра.

«Попадания пришлись по верхним этажам 14-этажного дома, пострадало остекление дома, частичные очаги возгораний локализованы», - уточнил он.

Балицкий добавил, что в результате произошедшего никто не пострадал, в настоящий момент у многоэтажки работают соответствующие службы.

Ранее стало известно, что Федеральная служба безопасности России пресекла сборку взрывных устройств для террористических актов на территории Запорожской области.