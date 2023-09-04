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ФСБ пресекла сборку взрывных устройств для терактов в Запорожской области

Тимур Шерзад
10:18 04.09.2023
Федеральная служба безопасности действовала совместно с МВД России.
© Видео: ФСБ России © Фото: ФСБ России
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Федеральная служба безопасности России совместно с МВД пресекла деятельность гражданина Украины, собиравшего взрывные устройства для терактов. Об этом сообщает ФСБ. 

«Пресечена деятельность гражданина Украины, 1968 года рождения, осуществлявшего сборку самодельных взрывных устройств для диверсионно-террористической группы, действовавшей на территории Запорожской области по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины», - говорится в сообщении.

В ФСБ уточнили, что задержанный передал исполнителям терактов несколько взрывных устройств - они использовали их против сотрудников полиции и администрации региона. Члены этой преступной группы были задержаны ранее, в отношении их возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 205 УК РФ «Террористический акт».

Фигуранту, занимавшемуся изготовлением самодельных взрывных устройств, также предъявили обвинение по этой же статье Уголовного кодекса. 

По месту проживания задержанного было обнаружено и изъято пять килограммов взрывчатых веществ, 17 электродетонаторов заводского производства, три взрывателя замедленного действия и иные компоненты. 

ФСБ добавила, что мероприятия по документированию противоправной деятельности фигуранта продолжаются. 

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