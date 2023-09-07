Собянин объявил о круглосуточной работе метро и МЦК в День города

Таким образом, москвичи и гости столицы смогут в праздник построить свои планы так, чтобы не переживать о времени работы транспорта.

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В День города в столице режим работы подземки и МЦК будет переведен на круглосуточный, об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.

Таким образом, в ночь с 9 на 10 сентября движение поездов будет беспрерывным, объяснил градоначальник.

«На МЦК до 23.30 интервал движения составит 4 минуты, после - 8 минут», - написал Собянин.

Как отметил мэр, такое решение было принято для того, чтобы у жителей и гостей города была возможность в праздничный день построить свои планы, не переживая о времени работы транспорта.

Кроме того, он напомнил, что в обычном режиме будут продолжать работу 16 ночных маршрутов наземного транспорта.

Накануне Собянин принял участие в открытии двух новых станций метро Солнцевской линии - «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково». Таким образом, в России заработала первая станция подземки, соединенная с воздушной гаванью.