Собянин открыл станцию «Аэропорт Внуково» в Москве

Таким образом, Внуково - это первый в нашей стране аэропорт с собственной станцией метро.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Уникальная ветка метро достроена в Москве - теперь из центра столицы до одного из крупнейших аэропорта России можно добраться за 40 минут. Мэр столицы Сергей Собянин открыл станции «Аэропорт Внуково» и «Пыхтино» на Солнцевской линии.

Аэропорт Внуково - станция, которую ждали давно. Популярность была предопределена задолго до открытия. Вход в терминал расположен в вестибюле станции. Достаточно подняться на эскалаторе, чтобы оказаться пороге воздушной гавани.

Станция «Аэропорт Внуково» стала конечной на желтой ветке. Подземный переход соединяет метро и здание терминала. Новая станция метро уменьшила и время, и стоимость поездки.

Новый участок Солнцевской линии упростит транспортное сообщение как для пассажиров аэропорта, так и для сотен тысяч человек, которые будут жить и работать в районах рядом с Внуково. Продление столичной подземки разгрузит автомобильные магистрали. При этом у пассажиров останется возможность выбирать - между метро и аэроэкспрессом.

Руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов отметил, что столичная подземка - это единственное метро в России, которое проходит в аэропорт.

«Можно пересчитать на пальцах аэропорты в мире, где есть такое транспортное обеспечение. А для Внуково - что у них теперь есть? Это новая станция метро, это аэроэкспресс, и совсем скоро пройдет новый D4, который в ближайшие время откроется для пассажиров», - сказал Ликсутов.

Мэр Москвы Собянин принимал участие в церемонии открытия, он поздравил строителей. Он отметил, что Солнцевская линия - это уникальная ветка, которая соединяет центр города и действующий аэропорт.