Без права на ошибку: как работают саперы на Купянском направлении спецоперации
На Купянском направлении спецоперации саперы Западного военного округа расчищают заминированные территории. Находят все новые свидетельства бесчинств националистов. Например, мины натовского производства, которые украинские боевики забрасывают в тыловые районы. Обилие воронок подтверждает, что боевики не щадят никого, в том числе мирное население. Смертельная опасность подстерегает людей даже в собственных дворах и огородах, где они находят противопехотные мины и неразорвавшиеся боеприпасы. Саперы не только расчищают территории, но и дают советы жителям, что делать в случае обнаружения мины.
Работы у военнослужащих достаточно. Местность исследуют при помощи миноискателя и щупа, каждый раз делая опасные находки. Зачастую это старые боеприпасы еще советского производства, которые радикалы используют в связи со снарядным голодом. Неразорвавшиеся боеприпасы саперы укладывают в воронку и уничтожают накладным зарядом.