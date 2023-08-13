Армия Без права на ошибку: как работают саперы на Купянском направлении спецоперации Военные саперы первыми идут через минные и инженерные заграждения, делают проходы для техники и подразделений, обеспечивая наступление российских войск. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: На Купянском направлении спецоперации саперы Западного военного округа расчищают заминированные территории. Находят все новые свидетельства бесчинств националистов. Например, мины натовского производства, которые украинские боевики забрасывают в тыловые районы. Обилие воронок подтверждает, что боевики не щадят никого, в том числе мирное население. Смертельная опасность подстерегает людей даже в собственных дворах и огородах, где они находят противопехотные мины и неразорвавшиеся боеприпасы. Саперы не только расчищают территории, но и дают советы жителям, что делать в случае обнаружения мины. Работы у военнослужащих достаточно. Местность исследуют при помощи миноискателя и щупа, каждый раз делая опасные находки. Зачастую это старые боеприпасы еще советского производства, которые радикалы используют в связи со снарядным голодом. Неразорвавшиеся боеприпасы саперы укладывают в воронку и уничтожают накладным зарядом. © Минобороны России За один день работы таких подрывов может быть десяток. Отступая националисты буквально усыпали свои бывшие позиции минами, так что работы хватит еще надолго. Саперы помнят, что каждая обезвреженная мина - еще один шаг к мирной жизни и скорейшему возвращению домой, к любимым и близким. ​«В 2003 году пошел на военную службу по призыву, отслужил два года, подписал контракт и вот по сей день. Сейчас живу в служебном жилье, но у меня идут накопления по военной ипотеке. В будущем планирую купить хорошее жилье для своей семьи. Военными проездными документами пользуемся очень часто. Дочь у меня ездит в лагеря и санатории, жена тоже. Садик и школа - все бесплатно, так как я участник СВО», - рассказал командир саперного отделения с позывным «Крот». Накануне военнослужащие Центрального военного округа рассказали, как ежедневно разминируют дороги, поля и леса на Краснолиманском направлении СВО. С помощью специального оборудования бойцы очищают местность от неразорвавшихся боеприпасов и специально заложенных мин, обеспечивая свободный проход пеших колонн и проезд военной техники. Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика