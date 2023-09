В стране и мире В Лондоне с молотка ушли черновики песен группы Queen Ян Брацкий Также были распроданы некоторые личные вещи солиста группы Queen Фредди Меркури. © Фото: Rudi Keuntje, ZUMAPRESS.com, Global Look Press Читайте нас на: В Лондоне на торгах продали черновик с текстом песни «Богемская рапсодия» легендарной группы Queen. Счастливый обладатель реликвии выложил за нее 1,4 миллиона фунтов стерлингов, сообщается на сайте аукциона Sotheby's. С молотка ушли 15 листов первого варианта песни. Примечательно, что оригинальное название в черновиках «Монгольская рапсодия» было перечеркнуто и изменено на «Богемскую». © Philip Dethlefs, dpa, Global Look Press Кроме того, были распроданы черновики других не менее известных песен группы, в числе которых We Are The Champions, Somebody To Love и Killer Queen. Также на торги выставили некоторые личные вещи солиста группы Фредди Меркури. Поклонники его творчества смогли приобрести костюмы музыканта, среди которых знаменитая мантия и корона, а также пианино. Музыкальный инструмент выставили более чем за 1,74 миллиона фунтов. Ранее стало известно о посвящении в рыцари - бакалавры гитариста группы Queen Брайана Мэя. Музыкант был отмечен за заслуги в области музыки, а также за работу астрофизиком и деятельность, направленную на защиту дикой природы. Экспертное мнение и аналитика