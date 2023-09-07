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В Лондоне с молотка ушли черновики песен группы Queen

Ян Брацкий
00:58 07.09.2023
Также были распроданы некоторые личные вещи солиста группы Queen Фредди Меркури.
В Лондоне с молотка ушли черновики песен группы Queen
© Фото: Rudi Keuntje, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
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В Лондоне на торгах продали черновик с текстом песни «Богемская рапсодия» легендарной группы Queen. Счастливый обладатель реликвии выложил за нее 1,4 миллиона фунтов стерлингов, сообщается на сайте аукциона Sotheby's. С молотка ушли 15 листов первого варианта песни. Примечательно, что оригинальное название в черновиках «Монгольская рапсодия» было перечеркнуто и изменено на «Богемскую».

© Philip Dethlefs, dpa, Global Look Press

Кроме того, были распроданы черновики других не менее известных песен группы, в числе которых We Are The Champions, Somebody To Love и Killer Queen. Также на торги выставили некоторые личные вещи солиста группы Фредди Меркури. Поклонники его творчества смогли приобрести костюмы музыканта, среди которых знаменитая мантия  и корона, а также пианино. Музыкальный инструмент выставили более чем за 1,74 миллиона фунтов.

Ранее стало известно о посвящении в рыцари - бакалавры гитариста группы Queen Брайана Мэя. Музыкант был отмечен за заслуги в области музыки, а также за работу астрофизиком и деятельность, направленную на защиту дикой природы.

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