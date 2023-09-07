В Лондоне с молотка ушли черновики песен группы Queen

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Кроме того, были распроданы черновики других не менее известных песен группы, в числе которых We Are The Champions, Somebody To Love и Killer Queen. Также на торги выставили некоторые личные вещи солиста группы Фредди Меркури. Поклонники его творчества смогли приобрести костюмы музыканта, среди которых знаменитая мантия и корона, а также пианино. Музыкальный инструмент выставили более чем за 1,74 миллиона фунтов.

Ранее стало известно о посвящении в рыцари - бакалавры гитариста группы Queen Брайана Мэя. Музыкант был отмечен за заслуги в области музыки, а также за работу астрофизиком и деятельность, направленную на защиту дикой природы.