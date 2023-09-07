В Лондоне с молотка ушли черновики песен группы Queen
Также были распроданы некоторые личные вещи солиста группы Queen Фредди Меркури.
© Фото: Rudi Keuntje, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
В Лондоне на торгах продали черновик с текстом песни «Богемская рапсодия» легендарной группы Queen. Счастливый обладатель реликвии выложил за нее 1,4 миллиона фунтов стерлингов, сообщается на сайте аукциона Sotheby's. С молотка ушли 15 листов первого варианта песни. Примечательно, что оригинальное название в черновиках «Монгольская рапсодия» было перечеркнуто и изменено на «Богемскую».
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