Гитариста Queen Брайана Мэя посвятили в рыцари
Король Великобритании Карл III посвятил в рыцари-бакалавры гитариста группы Queen Брайана Мэя. Церемония прошла 14 марта, об этом сообщает The Sun.
Теперь музыканта официально будут именовать сэром, а его жена, британская актриса Анита Добсон, получает титул леди. Она сопровождала мужа на церемонии награждения.
Посвящение прошло после выступления музыканта на крыше королевской резиденции. Мэй был отмечен за заслуги в области музыки, а также за работу астрофизиком и деятельность, направленную на защиту диких животных.
Ранее Карл III встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. На опубликованном фото видно, как монарх, одетый в костюм, жмет руку лидеру Украины, посетившему дворец в том же свитшоте, в котором появлялся на публике до этого.