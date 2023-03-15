Гитариста Queen Брайана Мэя посвятили в рыцари

Музыкант был награжден за заслуги в области музыки, астрофизики и защиты диких животных.

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Король Великобритании Карл III посвятил в рыцари-бакалавры гитариста группы Queen Брайана Мэя. Церемония прошла 14 марта, об этом сообщает The Sun.

Теперь музыканта официально будут именовать сэром, а его жена, британская актриса Анита Добсон, получает титул леди. Она сопровождала мужа на церемонии награждения.

Посвящение прошло после выступления музыканта на крыше королевской резиденции. Мэй был отмечен за заслуги в области музыки, а также за работу астрофизиком и деятельность, направленную на защиту диких животных.

Ранее Карл III встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. На опубликованном фото видно, как монарх, одетый в костюм, жмет руку лидеру Украины, посетившему дворец в том же свитшоте, в котором появлялся на публике до этого.