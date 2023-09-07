В НАСА заявили, что 5 октября запустят миссию к металлическому астероиду Psyche

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В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) сообщили, что на 5 октября этого года запланирован запуск миссии Psyche, которая отправится к одноименному астероиду, богатому металлами.

«Это становится все более реальным. Мы считаем дни. Команда более чем готова отправить этот космический корабль в путешествие, и это очень интересно», - сказал руководитель проекта Psyche в Лаборатории реактивного движения НАСА Генри Стоун.

В сообщении, опубликованном на официальном сайте агентства, говорится, что собранная Psyche информация поможет рассказать о том, как формируются планеты. Сотрудники НАСА ожидают, что космический аппарат прибудет к астероиду в августе 2029 года. После этого миссия вступит в свою 26-месячную научную фазу, в ходе которой будет собирать данные вокруг астероида на разных высотах.

Во вторник, 5 сентября, в НАСА сообщили, что на этой неделе мимо Земли пролетят пять астероидов, из которых три - размером с самолет. В федеральном агентстве отметили, что небесные тела не представляют опасность для нашей планеты.