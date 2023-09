Спорт Рублев вышел в 1/4 финала US Open и может встретиться с Медведевым Максим Крюков Россиянин Андрей Рублев в 4-м круге Открытого чемпионата США по теннису обыграл британца Джека Дрейпера со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 6:4. © Фото: Panoramic, Keystone Press Agency, Global Look Press Читайте нас на: Российский теннисист Андрей Рублев (8-я ракетка мира) одержал победу в матче четвертого круга US Open - 2023, переиграв британца Джека Дрейпера (123-е место рейтинга ATP). Встреча, которая продлилась 2 часа и 46 минут, завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 6:4. Рублев оформил 14 «эйсов», допустил две двойные ошибки и 4 раза взял подачу соперника. Дрэйпер в свою очередь 18 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырех. В четвертьфинале турнира 25-летний россиянин может сразиться со своим соотечественником Даниилом Медведевым, которому предстоит матч против представителя Австралии Алекса де Минора. Встреча пройдет в ночь на 5 сентября. В июле Андрей Рублев стал победителем турнира ATP в Швеции. В финале он обыграл норвежца Каспера Рууда со счетом 7:6 (7:3), 6:0. Экспертное мнение и аналитика