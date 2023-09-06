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В Минобороны Британии подтвердили уничтожение танка Challenger 2 в зоне СВО

Елизавета Кондрикова
09:49 06.09.2023
Новых поставок танков Challenger взамен уничтоженного не планируется.
В Минобороны Британии подтвердили уничтожение танка Challenger 2 в зоне СВО
© Фото: UK Ministry of Defence, Global Look Press
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Министр обороны Великобритании Грант Шэппс подтвердил ранее появившуюся новость об уничтожении в зоне спецоперации первого британского Challenger 2. Об этом глава министерства заявил в эфире телеканала Sky News.

Чиновник добавил, что в Лондоне не планируют направлять в Украину новый танк взамен уничтоженного ранее в результате обстрелов российской артиллерии.

Британский танк Challenger 2 был гордостью вооруженных сил страны, в Великобритании заявляли, что ни разу с 1994 года не теряли эти танки в бою.

Напомним, накануне появились кадры уничтожения этого танка в боях на передовой. Сообщается, что танк был брошен на поддержку пехоты и подорвался на мине. На сайте Министерства обороны о танке говорится следующее: участвовал в сражениях в Боснии и Герцеговине, Косово и Ираке и нигде не знал поражения.

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