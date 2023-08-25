Зеленский встретился с главой МИД Турции в Киеве

В частности, стороны в ходе переговоров коснулись темы зерновой сделки.

© Видео: V_Zelenskiy_official, Telegram © Фото: V_Zelenskiy_official, Telegram

Украинский лидер Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом. Об этом президент Украины написал в своем Telegram-канале.

Кроме того, Зеленский опубликовал видео, на котором запечатлена их встреча, а также часть переговоров.

По словам президента Украины, стороны обсудили ряд важных тем, в числе которых - мирный план, подготовка к саммиту, а также риски, связанные с выходом России из зерновой сделки.

«Благодарю Турцию за постоянную и последовательную поддержку Украины!», - добавил Зеленский.

В минувшую среду, 23 августа, литовский и португальский президенты Гитанас Науседа и Марселу Ребелу де Соуза прибыли в Киев.