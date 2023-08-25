В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Зеленский встретился с главой МИД Турции в Киеве

Анна Назайкина
16:46 25.08.2023
В частности, стороны в ходе переговоров коснулись темы зерновой сделки.
© Видео: V_Zelenskiy_official, Telegram © Фото: V_Zelenskiy_official, Telegram
Читайте нас на:

Украинский лидер Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом. Об этом президент Украины написал в своем Telegram-канале.

Кроме того, Зеленский опубликовал видео, на котором запечатлена их встреча, а также часть переговоров.

По словам президента Украины, стороны обсудили ряд важных тем, в числе которых - мирный план, подготовка к саммиту, а также риски, связанные с выходом России из зерновой сделки.

«Благодарю Турцию за постоянную и последовательную поддержку Украины!», - добавил Зеленский.

В минувшую среду, 23 августа, литовский и португальский президенты Гитанас Науседа и Марселу Ребелу де Соуза прибыли в Киев.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:41 В стране и мире
ZDF: источники подтверждают, что следы терактов на «СП» ведут на Украину
15:56 В стране и мире
Видео
Хуснуллин: строительство ВСМ сделает Москву и Петербург одним гигаполисом
15:09 В стране и мире
Видео
Путин провел оперативное совещание с Совбезом РФ
14:17 В стране и мире
Видео
Хуснуллин: первый этап ремонтных работ на Крымском мосту закончат к 15 сентября
13:58 В стране и мире
Видео
В Приморье ввели режим ЧС федерального характера из-за паводков
Популярное
Видео
Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося под Тверью самолета
Видео
Мигрант из Нахабино заявил, что ударил девушку, чтобы спасти ее
Мужчина хотел ограбить аптеку в Москве, но поранился о стекло и умер
Видео
Костомаров впервые после протезирования принял участие в ледовом шоу
Эксперт Эйсмонт рассказал, почему «Луна-25» не показала следы американцев на Луне
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.