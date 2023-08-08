Американка попала в больницу после атаки акулы на пляже в Нью-Йорке

Ситуация произошла на пляже Rockaway в районе Куинс.

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В Нью-Йорке женщина попала в больницу после нападения акулы, сейчас врачи оценивают ее состояние как критическое, передает ABC News.

Как уточняется, нападение на 50-летнюю американку произошло на пляже Rockaway в районе Куинс.

«Ее укусила акула на пляже Rockaway в районе Куинс, Нью-Йорк», - говорится в сообщении телеканала.

В городском департаменте парков и зон отдыха обратили внимание на то, что такого рода случая для Rockaway «экстремально редки».

На данный момент пляж не работает, над водой кружит вертолет, который мониторит прибрежную зону.

Ранее, 8 июня, сообщалось, что акула убила человека у побережья египетской Хургады. Впоследствии стало известно, что жертвой нападения стал гражданин Российской Федерации.