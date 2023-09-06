Эрдоган: в мире высоко оценили переговоры с Путиным в Сочи

Он назвал обстоятельной и комплексной встречу с президентом России.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал встречу с лидером России Владимиром Путиным, охарактеризовав ее как «продуктивную и обстоятельную». Подобную оценку глава Турции дал во время своего обращения к нации после заседания кабмина.

«Я считаю, что ценность этой встречи была высоко оценена всем миром, на повестке дня стояли в первую очередь зерновой коридор и многие гуманитарные проблемы», - приводит слова Эрдогана турецкий телеканал NTV.

Напомним, в понедельник 4 сентября Владимир Путин встретился со своим турецким коллегой в санатории в Сочи. Во время переговоров был затронут широкий спектр тем, в том числе ситуация на Украине, зерновая сделка, экономическое и энергетическое сотрудничество.

Во время встречи президента России сопровождали Сергей Шойгу, Эльвира Набиуллина, Александр Новак и Дмитрий Патрушев.