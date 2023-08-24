Таможенники изъяли партию гашиша на 2 млрд руб в Ленобласти

© Видео: ФТС России © Фото: Федеральная таможенная служба России

Сотрудники Северо-Западного таможенного управления совместно с оперативниками УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области изъяли 812 кг гашиша у организованной преступной группы. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы России (ФТС).

«В оснащенном тайниками транспортном средстве обнаружены 265 полимерных пакетов с наркотическим средством», - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ФТС России, был остановлен тягач с полуприцепом, прибывший из Эстонии, в итоге задержаны три участника преступной группы - граждане Литвы. Стоимость товара на «черном рынке» превышает 2 млрд рублей.

Также было возбуждено уголовное дело по ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств).

Ранее в порту Санкт-Петербурга таможенники обнаружили 50 кг кокаина, спрятанного в грузе с африканскими бананами. Ориентировочная стоимость такой партии на «черном рынке» превышает 450 миллионов рублей. Было заведено уголовное дело по факту контрабанды наркотиков.