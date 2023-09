В стране и мире The Guardian: Словакия может стать новым союзником России Елизавета Кондрикова Роберт Фицо, лидирующий по опросам кандидат, известен своей резкой критикой Запада и симпатиями в отношении президента России Владимира Путина. © Фото: CHROMORANGE, Samot Global Look Press Читайте нас на: Словакия может взять новый внешнеполитический курс, направленный на поддержку России и решений президента страны Владимира Путина, при условии победы на парламентских выборах 30 сентября бывшего премьер-министра Роберта Фицо. Об этом пишет издание The Guardian. «Если опросы общественного мнения верны, это будет означать возвращение Роберта Фицо - человека, который расточает похвалы Москве и моделирует себя по образцу Виктора Орбана», - говорится в источнике. В публикации Роберта Фицо называют «нарушителем спокойствия» для Европейского союза и НАТО, приход которого к власти в Словакии грозит изменением на 180 градусов внешней политики страны и поворот в сторону партнерства с Россией. В настоящий момент Словакия оказывает полную поддержку Украине, будучи первой страной с начала спецоперации, направившей Киеву истребители. Согласно опросам общественного мнения, Словакия всегда выделялась среди других европейских стран в оценке деятельности политических игроков на международной арене: 50% словаков считают Соединенные Штаты виновными в возникновении конфликта на Украине и главной угрозой безопасности. Напомним, в мае этого года эксперты предупреждали о потере Украиной ключевого союзника в лице Словакии на фоне предстоящих тогда выборов. В настоящий момент Словакия представляет собой ключевой транзитный и ремонтный узел для поставок техники на Украину. Экспертное мнение и аналитика