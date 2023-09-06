Роберт Фицо, лидирующий по опросам кандидат, известен своей резкой критикой Запада и симпатиями в отношении президента России Владимира Путина.

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Словакия может взять новый внешнеполитический курс, направленный на поддержку России и решений президента страны Владимира Путина, при условии победы на парламентских выборах 30 сентября бывшего премьер-министра Роберта Фицо. Об этом пишет издание The Guardian.

«Если опросы общественного мнения верны, это будет означать возвращение Роберта Фицо - человека, который расточает похвалы Москве и моделирует себя по образцу Виктора Орбана», - говорится в источнике.

В публикации Роберта Фицо называют «нарушителем спокойствия» для Европейского союза и НАТО, приход которого к власти в Словакии грозит изменением на 180 градусов внешней политики страны и поворот в сторону партнерства с Россией. В настоящий момент Словакия оказывает полную поддержку Украине, будучи первой страной с начала спецоперации, направившей Киеву истребители.

Согласно опросам общественного мнения, Словакия всегда выделялась среди других европейских стран в оценке деятельности политических игроков на международной арене: 50% словаков считают Соединенные Штаты виновными в возникновении конфликта на Украине и главной угрозой безопасности.

Напомним, в мае этого года эксперты предупреждали о потере Украиной ключевого союзника в лице Словакии на фоне предстоящих тогда выборов. В настоящий момент Словакия представляет собой ключевой транзитный и ремонтный узел для поставок техники на Украину.