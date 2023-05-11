В стране и мире The Spectator: предстоящие выборы в Словакии могут лишить Украину ключевого союзника Елизавета Егорова В опросах общественного мнения лидирует партия SMER, известная своей критикой Запада в отношении конфликта на Украине. © Фото: artifant blickwinkel Globallookpress Читайте нас на: Предстоящие в Словакии выборы грозят Украине потерей ключевого союзника в Европе. Об этом пишет RT, ссылаясь на журнал The Spectator. «Есть одна партия, которая, видимо, достаточно сильна, чтобы возглавить правительство, и это плохая новость для Украины и ЕС», — цитирует телеканал слова обозревателя Уильяма Наттрасса. Обозреватель имеет в виду левую популистскую социал-демократическую партию SMER, которую возглавляет экс-премьер-министр Роберт Фицо. Он является яростным критиком действий Запада в отношении конфликта Украины и России. Наттрасс напоминает, что Словакия - это ключевой транзитный и ремонтный узел для поставок техники на Украину. Словакия отмечает День Победы и считает его государственным праздником. В этом году на праздновании президент страны Зузана Чапутова заявила, что Красная армия стала главным освободителем Европы во время Второй мировой войны. Экспертное мнение и аналитика