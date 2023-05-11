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The Spectator: предстоящие выборы в Словакии могут лишить Украину ключевого союзника

Елизавета Егорова
03:55 11.05.2023
В опросах общественного мнения лидирует партия SMER, известная своей критикой Запада в отношении конфликта на Украине.
The Spectator: предстоящие выборы в Словакии могут лишить Украину ключевого союзника
© Фото: artifant blickwinkel Globallookpress
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Предстоящие в Словакии выборы грозят Украине потерей ключевого союзника в Европе. Об этом пишет RT, ссылаясь на журнал The Spectator.

«Есть одна партия, которая, видимо, достаточно сильна, чтобы возглавить правительство, и это плохая новость для Украины и ЕС», — цитирует телеканал слова обозревателя Уильяма Наттрасса.

Обозреватель имеет в виду левую популистскую социал-демократическую партию SMER, которую возглавляет экс-премьер-министр Роберт Фицо. Он является яростным критиком действий Запада в отношении конфликта Украины и России.

Наттрасс напоминает, что Словакия - это ключевой транзитный и ремонтный узел для поставок техники на Украину.

Словакия отмечает День Победы и считает его государственным праздником. В этом году на праздновании президент страны Зузана Чапутова заявила, что Красная армия стала главным освободителем Европы во время Второй мировой войны.

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