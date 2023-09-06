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ВС РФ нанесли поражение боевикам «Азова»* у Серебрянского лесничества

05:33 06.09.2023
По словам начальника пресс-центра группировки войск «Центр» Александра Савчука, потери противника составили до 30 человек.
ВС РФ нанесли поражение боевикам «Азова»* у Серебрянского лесничества
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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На Краснолиманском направлении авиация и артиллерия Вооруженных сил России нанесли огневое поражение боевикам 12-й бригады специального назначения нацбатальона «Азов»* (запрещенная в РФ террористическая организация) и штурмовикам 67-й бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук, отметив, что противник потерял около 30 человек личного состава.

Офицер добавил, что в рамках контрбатарейной борьбы была уничтожена станция артиллерийской разведки западного производства. Кроме того, в районе Торского выступа российские военнослужащие пресекли две попытки атаки на позиции ВС РФ штурмовых групп украинских националистов.

Савчук также заявил, что экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по командно-наблюдательному пункту и двум пунктам временной дислокации неприятеля в районах населенных пунктов Кировск и Серебрянка.

Ранее стало известно, что в зоне специальной военной операции российские военные уничтожили первый британский Challenger 2. Эксперты предполагают, что танк был брошен на поддержку пехоты, но подорвался на мине. Вместе с ним из строя был выведен еще один танк уже украинского производства, модернизированный Т-64, и бронеавтомобиль.

* - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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