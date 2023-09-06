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ФСБ задержала ростовчанина за передачу Украине данных о военном объекте

Максим Крюков
04:38 06.09.2023
Информация, полученная украинской стороной, могла быть использованы ВСУ для нанесения ударов по военному объекту, что привело бы к потерям среди личного состава и техники ВС РФ.
ФСБ задержала ростовчанина за передачу Украине данных о военном объекте
© Фото: ЦОС ФСБ РФ, РИА Новости
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Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали жителя Ростовской области, который передавал на Украину информацию об одном из военных объектов на территории Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По данным оперативников, 23-летний ростовчанин вел переписку с человеком, который использовал украинский абонентский номер и позиционировал себя как представитель военных формирований Украины. В ходе беседы россиянин выражал поддержку киевскому режиму и антироссийской деятельности.

В УФСБ по Ростовской области отметили, что сведения, полученные украинской стороной, могли быть использованы командованием ВСУ с целью нанесения ударов по военному объекту, что привело бы к потерям среди личного состава и техники Вооруженных сил РФ.

У молодого человека были изъяты средства связи, использовавшиеся для контактов с представителями украинских вооруженных формирований. В отношении задержанного возбудили дело по статье 275 Уголовного кодекса РФ «Государственная измена». Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Накануне силовики задержали мужчину, который пытался уехать на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне украинских боевиков. Сотрудники ФСБ выяснили, что подозреваемый житель Кубани сам вышел на контакт с СБУ и предложил свою кандидатуру.

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