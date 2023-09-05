ФСБ задержала жителя Кубани, планировавшего вступить в ряды ВСУ

Мужчина сам вышел на контакт с украинскими спецслужбами и предложил свою кандидатуру.

© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ

ФСБ задержала мужчину, который пытался уехать на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ. Судя по кадрам, силовики схватили его при попытке выезда с вокзала.

Сотрудники спецслужбы выяснили, что подозреваемый житель Кубани сам вышел на контакт с СБУ и предложил свою кандидатуру.

Против россиянина было возбуждено уголовное дело о госизмене в виде перехода на сторону врага.

Накануне сообщалось, что Федеральной службе безопасности удалось пресечь сборку взрывных устройств для терактов на территории Запорожской области. Злоумышленник был задержан.