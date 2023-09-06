Расчет «Осы-АКМ» показал, как поражает беспилотники боевиков в зоне спецоперации

На счету батареи комплексов «Оса» морской пехоты ТОФ несколько сотен БПЛА, два Су-25, один вертолет и один истребитель Су-27 противника.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Ракета с шипением уносится в небо. Несколько секунд ожидания, и оператор зенитного ракетного комплекса «Оса» фиксирует уничтожение цели. Одним беспилотником, с помощью которого противник корректировал артиллерийские удары, стало меньше. Для наших зенитчиков на Южно-Донецком направлении это сейчас основные цели.

«В большей мере это именно беспилотники, встречаются и самолеты, и вертолеты. Все, что летает и попадает на радары, мы можем сбить. Но у противника сейчас уже те же беспилотники встречаются не часто, а про самолеты, вертолеты вообще молчу. Они боятся близко подлетать и держатся в стороне», - рассказал механик-водитель ЗРК «Оса-АКМ» с позывным «Черный».

На счету батареи комплексов «Оса» морской пехоты Тихоокеанского флота несколько сотен беспилотников, два штурмовика Су-25, один вертолет и один истребитель Су-27 украинских боевиков. Еще на подлете уничтожаются даже реактивные снаряды «натовского» образца, которыми противник атакует наши позиции.

Доказательством актуальности и успешной работы комплекса «Оса» являются осколки боеприпаса РСЗО HIMARS, который успешно нейтрализован нашими зенитчиками.

В лесополосе с машины наши бойцы снимают маскировку: время заступать на боевое дежурство. Небо под контролем в режиме 24 на 7. В экипажах полная взаимозаменяемость. Оператор, например, может отработать за мехвода.

«Сели, отработали быстро, поменялись/не поменялись - нет такой проблемы. У нас каждый может сидеть на каждом боевом месте и отрабатывать за каждую боевую единицу. Бывало, при включениях по нам работали и артиллерия, и РСЗО, но даже в таких сложных условиях мы сбивали цели, откатывались на следующую позицию и там тоже отрабатывали», - поделился оператор ЗРК «Оса-АКМ» с позывным «Белый».

«Оса» - комплекс малого радиуса действия - до 10 километров. Принят на вооружение в 70-х годах прошлого века, с тех пор неоднократно модифицировался. Отличается простотой в эксплуатации - отремонтировать можно даже в полевых условиях.

«Она может и плавать еще, переплыть водоем небольшой. Хорошая машина, не подводит. Парни отрабатывают нормально все, и мы свои задачи выполняем», - сказал оператор ЗРК «Оса-АКМ» с позывным «Шепот».

Многие средства радиоэлектронной борьбы против «Осы» бесполезны. Действуя в связке с другими средствами ПВО, комплекс успешно справляется с поставленными задачами. В зоне активных боевых действий ежедневно оттачивается и мастерство экипажей.

Ранее командир ЗРК «Стрела-10» рассказал, как лишает националистов «зрения» на Купянском направлении. По словам бойца с позывным «Кузнец», залогом успешного выполнения боевых задач являются скорость и точность.