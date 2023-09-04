Командир «Стрелы-10» рассказал, как лишает ВСУ «зрения» на Купянском направлении

По его словам, залогом успешного выполнения боевых задач являются скорость и точность.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России показало видео работы ЗРК «Стрела-10» группировки войск «Запад» в зоне спецоперации на Купянском направлении.

Каждый день круглосуточно бойцы ЗВО «сканируют» небо. Расчеты комплекса работают, в основном, по вражеским дронам, которые занимаются разведкой и корректировкой огня артиллеристов.

Командир боевой машины с позывным «Кузнец» рассказала, что залогом успешного выполнения боевых задач являются скорость и точность.

«Мы лишаем зрения, лишаем зрения врага...Они не могут обнаружить нас без своих беспилотников...В общем, очень большую роль это играет», - сказал он.

Во время патрулирования линии наши военнослужащие получили цель - входящий в зону поражения неопознанный объект. Бойцы на «Стреле-10» выехали для доразведки и определили, что это беспилотник.

Цель - украинский дрон «Лелека-100» - была поражена зенитной управляемой ракетой. После того, как расчет получил подтверждение, бойцы начали поиск новых беспилотников ВСУ.

Ранее корреспондент «Звезды» рассказал и показал, как российский «Тор» расправляется с украинскими БПЛА на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.