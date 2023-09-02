Метеоролог Вильфанд рассказал, когда ждать бабье лето
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал «Звезде», что такое бабье лето, когда оно начинается и чем бабье лето отличается от потепления.
«Бабье лето - это период теплой сухой солнечной погоды после, внимание, затяжного ненастья. Все, кто ждет бабье лето, должны сначала ощутить прохладную дождливую погоду с порывами ветра, когда нужно поднимать воротники, плащи, ежиться от холода, дискомфорта. А вот только затем остро ощутить этот замечательный период», - рассказал метеоролог.
По словам Вильфанда, для бабьим летом называют период, когда «отрок» азовского антициклона распространяется на юг Западной Европы и в центр европейской части России. Для него характерен теплый, обладающий прозрачностью и «хрупкостью» воздух.
Ранее Вильфанд рассказал, что в начале сентября школьников и студентов ждет теплая погода, как в августе. В Московской области ожидается от +19 до +24.