Расчет ПТРК поставил точку в судьбе украинского танка на Запорожском направлении

Превращенный в груду дымящихся обломков, танк ВСУ больше не будет выезжать на позиции и пытаться попасть в бойцов ВС РФ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российское оборонное ведомство продемонстрировало видео с уничтожением украинской бронетехники.

Расчету противотанкового управляемого ракетного комплекса Вооруженных сил России удалось точным попаданием уничтожить танк врага.

В МО РФ уточнили, что жирная точка в судьбе танка ВСУ была поставлена на Запорожском направлении. Превращенный в груду дымящихся обломков, он больше не будет выезжать на позиции и вести огонь по российским бойцам.

Ранее Минобороны России сообщило, что наши «Грады» уничтожили склад с боеприпасами боевиков на Краснолиманском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.