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Зеленский заявил, что в сентябре ждет от Запада новых поставок оружия

Дарина Криц
17:57 27.08.2023
Президент Зеленский анонсировал мощный сентябрь для Украины и перечислил виды вооружения, которое хотел бы получить от Запада.
Зеленский заявил, что в сентябре ждет от Запада новых поставок оружия
© Фото: Senior Airman Stephani Barge, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Украинский президент Владимир Зеленский Заявил, что ждет от Запада новых поставок оружия. В частности, он намерен получить средства артиллерии и противовоздушной обороны, бронетехнику, ракеты и средства разминирования.

Также он анонсировал «мощный сентябрь для Украины». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Наша международная активность будет не меньше, чем в эти недели. Прежде всего, наша защита. Новые пакеты защиты для украинских воинов. Артиллерия, бронетехника, противовоздушная оборона и ракеты, а также средства разминирования. Каждый партнер знает о наших потребностях. Мы ожидаем решения», - опубликовал сообщение Зеленский.

Помимо этого, он рассказал о подготовке к участию в международных мероприятиях, таких как Генассамблея ООН.

Неделей ранее в США заявили, что поставляемые Киеву оружие и деньги исчезают на черном рынке. Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Киеву отправляется оборудование на миллиарды долларов, большая часть которого, возможно, исчезает на черном рынке, «а деньги никогда не попадают туда, куда должны поступать».

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