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Украинские националисты обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три кассетных боеприпаса калибром 155 миллиметров. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«02:05 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

За 15 минут до этого украинские боевики выпустили 3 снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам города. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Накануне вечером стало известно, что украинские радикалы обстреляли здание Донецкой детской железной дороги. Вражеский боеприпас упал рядом со строением, в результате чего были повреждены остекление и мебель внутри помещения. Еще два украинских снаряда упали в Парке культуры и отдыха и возле монумента Освободителям Донбасса.