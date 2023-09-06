В Минспорте РФ заявили, что более 100 российских спортсменов сменили гражданство
Более 100 российских спортсменов приняли решение сменить гражданство. Об этом заявил заместитель главы Министерства спорта РФ Алексей Морозов.
Он добавил, что 55 атлетов из России, участвующих в дисциплинах, которые входят в программу Олимпийских игр, перешли в другие иностранные сборные.
«Что касается смены гражданства, то некоторые страны ведут себя не совсем корректно», - приводит слова замминистра RT.
Международный олимпийский комитет (МОК) не прислал России в установленный срок (26 июля 2023 года) приглашение на летнюю Олимпиаду 2024 года, которая пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Решение об участии российских атлетов в предстоящих соревнованиях отложено на неопределенный срок.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что МОК едва ли соответствует задачам олимпийского движения и нуждается в замене новыми международными спортивными структурами. Глава государства подчеркнул, что коммерциализация и вмешательство политиков в дела спорта подорвали авторитет организации.