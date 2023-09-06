В Минспорте РФ заявили, что более 100 российских спортсменов сменили гражданство

По словам замминистра спорта России Алексея Морозова, 55 атлетов из РФ, участвующих в дисциплинах, которые входят в программу Олимпиады, перешли в другие иностранные сборные.

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Более 100 российских спортсменов приняли решение сменить гражданство. Об этом заявил заместитель главы Министерства спорта РФ Алексей Морозов.

Он добавил, что 55 атлетов из России, участвующих в дисциплинах, которые входят в программу Олимпийских игр, перешли в другие иностранные сборные.

«Что касается смены гражданства, то некоторые страны ведут себя не совсем корректно», - приводит слова замминистра RT.

Международный олимпийский комитет (МОК) не прислал России в установленный срок (26 июля 2023 года) приглашение на летнюю Олимпиаду 2024 года, которая пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Решение об участии российских атлетов в предстоящих соревнованиях отложено на неопределенный срок.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что МОК едва ли соответствует задачам олимпийского движения и нуждается в замене новыми международными спортивными структурами. Глава государства подчеркнул, что коммерциализация и вмешательство политиков в дела спорта подорвали авторитет организации.