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Путин заявил о деградации и неизбежной замене МОК новыми спортивными структурами

Ирина Елагина
20:42 16.08.2023
Российский президент подчеркнул, что коммерциализация и вмешательство политиков в дела спорта подорвали авторитет МОК.
Путин заявил о деградации и неизбежной замене МОК новыми спортивными структурами
© Фото: Vincent Isore, via www.imago-imawww.imago-images.de Globallookpress
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Международный олимпийский комитет едва ли соответствует задачам олимпийского движения и нуждается в замене новыми международными спортивными структурами. Президент России Владимир Путин на встрече с членами Правительства РФ затронул тему деградации МОК.

«К сожалению, в результате политизации международных спортивных структур и дальнейшей коммерциализации международного олимпийского движения, к сожалению, мы видим, там определенная деградация наступает», - заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что ситуация обязательно разрешиться, и назвал способ решения проблемы - создание альтернативной международной спортивной организации, свободной от политики.

«Это неизбежно просто, безусловно повлечет за собой создание параллельных структур в сфере международного спорта», - резюмировал Путин.

Напомним, что из-за антироссийских санкций российские спортсмены, в том числе и олимпийские чемпионы, лишены права участия в международных турнирах, что противоречит доктрине МОК о том, что спорт - это мир, и он всегда находится вне политики.

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