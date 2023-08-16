В стране и мире Путин заявил о деградации и неизбежной замене МОК новыми спортивными структурами Ирина Елагина Российский президент подчеркнул, что коммерциализация и вмешательство политиков в дела спорта подорвали авторитет МОК. © Фото: Vincent Isore, via www.imago-imawww.imago-images.de Globallookpress Читайте нас на: Международный олимпийский комитет едва ли соответствует задачам олимпийского движения и нуждается в замене новыми международными спортивными структурами. Президент России Владимир Путин на встрече с членами Правительства РФ затронул тему деградации МОК. «К сожалению, в результате политизации международных спортивных структур и дальнейшей коммерциализации международного олимпийского движения, к сожалению, мы видим, там определенная деградация наступает», - заявил Путин. Глава государства подчеркнул, что ситуация обязательно разрешиться, и назвал способ решения проблемы - создание альтернативной международной спортивной организации, свободной от политики. «Это неизбежно просто, безусловно повлечет за собой создание параллельных структур в сфере международного спорта», - резюмировал Путин. Напомним, что из-за антироссийских санкций российские спортсмены, в том числе и олимпийские чемпионы, лишены права участия в международных турнирах, что противоречит доктрине МОК о том, что спорт - это мир, и он всегда находится вне политики. Экспертное мнение и аналитика