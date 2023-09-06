Глава Минобороны Франции сообщил о поставках Киеву более 150 беспилотников
Поставки оплачивает Париж.
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Глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил о начале поставок Вооруженным силам Украины беспилотных летательных аппаратов. Соответствующую запись Лекорню сделал в соцсети Х (бывшая Twitter).
По его словам, Украина «отобрала» более 150 воздушных дронов. Поставки оплачивает Париж, и они уже начались.
Ранее Минобороны Украины сообщило, что ВСУ получили на вооружение беспилотники Saker Scout с искусственным интеллектом. Они работают в связке, состоящей из БПЛА-разведчика и нескольких FPV-дронов, которыми можно управлять в режиме реального времени, в том числе с помощью флагманского дрона.