ВСУ начнут использовать дроны с искусственным интеллектом

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Украинские войска получили на вооружение беспилотники Saker Scout с искусственным интеллектом, сообщило Минобороны Украины. Дальность их полета составляет до 10 километров.

Дрон с помощью оптики может самостоятельно фиксировать координаты техники и передавать их в командный пункт. Сообщается, что комплекс Saker Scout стоит из БПЛА-разведчика и нескольких FPV-дронов, которыми можно управлять в режиме реального времени, в том числе с помощью флагманского дрона.

БПЛА оснащен инфракрасной оптикой для работы ночью. The Washington Post в июле сообщала о тестировании таких дронов. По сведениям издания, их разработчик - компания Twist Robotics, время в полете - 1 час, полезная нагрузка - 3 кг.

Ранее первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов и заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров проинспектировали работу Центра машинного обучения, в котором апробируются элементы ИИ. Участники выставочной экспозиции ознакомились с современными БПЛА разного назначения и сопутствующими им оборудованием и программным обеспечением (ПО).