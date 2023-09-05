Су-34 ВКС России уничтожили позиции украинских боевиков в зоне спецоперации

Перед экипажами истребителей-бомбардировщиков Су-34 стоит задача по уничтожению опорных пунктов, техники и живой силы украинских националистов.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевых вылетов экипажей сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил России в зоне проведения специальной военной операции.

Российские летчики Су-34 круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования. В ходе спецоперации военнослужащие выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений российских войск в любое время суток и любых метеорологических условиях. Боевые вылеты летчиков ВКС РФ осуществляются с авиационными средствами поражения различного класса.

Летчик самолета рассказал, что перед экипажем стоит задача по уничтожению опорных пунктов, техники и живой силы украинских националистов.

«После выполнения боевого применения отстреливаем инфракрасные и радиолокационные тепловые ловушки, уходим по кратчайшему расстоянию на аэродром базирования», - сказал военнослужащий ВС РФ.

Ранее экипажи штурмовиков Су-25 нанесли ракетные удары по украинским боевикам в зоне СВО. Российские летчики выполнили парные пуски ракет с малых высот. В результате точного попадания были уничтожены замаскированные позиции и бронетехника противника.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.