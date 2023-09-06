В ООН заявили, что выступают против применения снарядов с обедненным ураном

Сегодня Пентагон официально объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи, в который вошли снаряды с сердечником из обедненного урана для танков Abrams.

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Организация Объединенных Наций выступает против применения снарядов с обедненным ураном где бы то ни было в мире. Об этом ТАСС заявил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, отвечая на вопрос о решении США поставить такие вооружения Украине.

Сегодня Пентагон официально объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи, в который вошли снаряды с сердечником из обедненного урана для танков Abrams.

Первой страной, которая передала Киеву снаряды с обедненным ураном, стала Великобритания. Боеприпасы предназначены для танков Challenger 2 британского производства.

Снаряды с обедненным ураном обладают лучшей бронебойностью по сравнению с обычными. Они не относится к ядерным вооружениям, но такие боеприпасы могут привести к загрязнению организма тяжелым металлом, а также наносит ущерб экологии.