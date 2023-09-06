ДК в Волновахе в конце прошлого года был восстановлен после боевых действий.

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Украинский снаряд попал в здание Дома культуры имени Владимира Жоги в Волновахе в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал корреспондент «Звезды» Александр Федорчак.

Киевские формирования нанесли серию ударов по центру города в районе 13.30. Один из снарядов попал в здание Дома культуры, в результате полностью обрушилась стена.

Ранее ДК уже подвергался ударам, но в прошлом году его полностью восстановили.

В июне три человека получили тяжелые ранения при обстреле Волновахи из РСЗО HIMARS. Тогда украинские боевики выпустили по территории базы с гумпомощью шесть снарядов.