CNN: первая партия танков Abrams официально одобрена к отправке на Украину

© Фото: Matthias Merz, dpa, GlobalLookPress

США одобрили первую партию танков Abrams для отправки на Украину, сообщает CNN со ссылкой на заявление главы отдела закупок Сухопутных войск Дага Буша. Танки должны прибыть в Украину к началу осени, заявил он в понедельник.

Abrams отправятся в Европу, а потом на Украину «вместе со всем, что с ними связано», - сказал Буш журналистам на брифинге. Вместе с машинами Киев получит боеприпасы, запчасти, топливное оборудование, средства для ремонта, сказал представитель Пентагона.

«Итак, вы знаете, это не просто танки, это полный пакет, который к ним прилагается. Это все еще в процессе», - заявил Буш.

США начали тренировать украинцев на танках в мае в Германии, сообщает телеканал. Предназначенный для Украины 31 танк проходил ремонт и подготовку к отправке в течение нескольких месяцев и был официально одобрен для передачи в выходные дни.

США резко сократили время, которое обычно требуется для отгрузки танков, приняв решение о передаче более старых моделей M1A1 вместо более современной версии танка.

Ранее сообщалось, что после подготовки машин в Германии американские танки попадут на Украину предположительно в сентябре. Со старых машин снимают наиболее чувствительные технологии, включая в некоторых случаях секретную броню из обедненного урана, прежде чем их можно будет передать Киеву.