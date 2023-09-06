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Помощь и консультации на фоне провала: зачем Блинкен приехал в Киев

Россина Бодрова
20:43 06.09.2023
Визит американской делегации проходит на фоне провального украинского контрнаступления, перестановок в оборонном ведомстве и сотрясающих его скандалов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Graeme Jennings - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен, прибывший сегодня в Киев, должен объявить о новом пакете помощи Украине на один миллиард долларов. Об этом сообщает телеканал CNN. Однако у визита американской делегации есть и другие цели. Опять же, как отмечает пресса, поездка проходит на фоне провального украинского контрнаступления, перестановок в оборонном ведомстве и сотрясающих его скандалов.

«Мы наблюдаем хороший прогресс в контрнаступлении, и это очень обнадеживает. Мы хотим убедиться, что у Украины есть все, что нужно не только для успеха в контрнаступлении, но и в долгосрочной перспективе», - сказал Энтони Блинкен.

Но другого на камеры и не заявишь. Об успехах на фронте сказать нечего. Поэтому внезапный приезд большого начальства из Вашингтона является выяснением реального положения дел. Похвастаться в данном вопросе Киеву нечем.

В американских средствах массовой информации уже появились первые кулуарные инсайды. Сообщается, что Энтони Блинкен передаст Киеву миллиард долларов. Сумма ничтожная, по сравнению с прошлогодним траншем. 

«Они собираются дальше поддерживать Украину фактически в состоянии войны и вести эту войну до последнего украинца, не жалея на это никаких денег. Мы это воспринимаем именно так. Мы это знаем. Повлиять на ход СВО это не сможет», - отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Один из чиновников, входящий в американскую делегацию, рассказал журналистам, что данная миссия еще и консультативная. Через пару недель в Нью-Йорк начнут съезжаться первые лица государств на Генеральную Ассамблею ООН, поэтому надо подготовиться.

Ранее в беседе со «Звездой» ведущий научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС, член Российской ассоциации политической науки Сергей Беспалов заявил, что визит Госсекретаря США может быть связан с новыми решениями американской администрации, которые были приняты после провала так называемого контрнаступления Киева. В конце лета руководство США определенно оказалось в тупике, считает эксперт. До середины лета большая часть американской администрации искренне верила, что киевские власти могут добиться успеха на поле боя.

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