Собянин показал проект участка Троицкой ветки метро Москвы
Участок построят вдоль Калужского шоссе, его протяженность составит 9,3 км.
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице был утвержден проект участка Троицкой ветки метрополитена от «Коммунарки» до «Кедровой».
Участок будет построен вдоль Калужского шоссе, его протяженность составит 9,3 км.
Как уточнил градоначальник, на данном участке линии будет четыре станции: наземные «Сосенки», «Летово», «Десна» и подземная «Кедровая».
Экспертное мнение и аналитика