Собянин показал проект участка Троицкой ветки метро Москвы

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Таким образом, 680 тысяч москвичей, которые проживают и работают рядом с будущим участком ветки, смогут экономить на поездках в среднем до получаса, отметил Собянин.

Новая Троицкая ветка будет проложена от станции Московского центрального кольца «ЗИЛ» до Троицка. В общей сложности на будущей линии протяженностью 42 км будет находиться 17 станций.

Ранее Собянин сообщил, что жители города выбрали цвета для трех будущих линий метро. В частности, для Троицкой ветки был определен изумрудный.