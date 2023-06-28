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Собянин показал проект участка Троицкой ветки метро Москвы

Анна Назайкина
10:07 28.06.2023
Участок построят вдоль Калужского шоссе, его протяженность составит 9,3 км.
Собянин показал проект участка Троицкой ветки метро Москвы
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице был утвержден проект участка Троицкой ветки метрополитена от «Коммунарки» до «Кедровой».

Участок будет построен вдоль Калужского шоссе, его протяженность составит 9,3 км.

Как уточнил градоначальник, на данном участке линии будет четыре станции: наземные «Сосенки», «Летово», «Десна» и подземная «Кедровая».

© mos_sobyanin, Telegram

Таким образом, 680 тысяч москвичей, которые проживают и работают рядом с будущим участком ветки, смогут экономить на поездках в среднем до получаса, отметил Собянин.

Новая Троицкая ветка будет проложена от станции Московского центрального кольца «ЗИЛ» до Троицка. В общей сложности на будущей линии протяженностью 42 км будет находиться 17 станций.

Ранее Собянин сообщил, что жители города выбрали цвета для трех будущих линий метро. В частности, для Троицкой ветки был определен изумрудный.

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