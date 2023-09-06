Сын Шумахера заявил, что все бы отдал, чтобы снова поговорить с отцом

Его слова процитировал друг гонщика Роже Бенуа, отвечая на вопрос о состоянии здоровья Михаэля.

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Известный швейцарский журналист и друг Михаэля Шумахера Роже Бенуа прокомментировал состояние знаменитого гонщика. Отвечая на вопрос о здоровье спортсмена, он в интервью швейцарской газете Blick процитировал слова сына Шумахера Ника.

«Я бы все отдал, если бы мог снова поговорить со своим отцом!», - сказал сын гонщика в прошлом году.

Напомним, семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер в 2013 году получил тяжелую травму головы во время катания на горных лыжах. После этого он 250 дней пролежал в медицинской коме в больнице, прежде чем ему разрешили вернуться домой.

С тех пор Шумахер не появляется на публике более 10 лет. Семья скрывает истинное состояние здоровья прославленного гонщика. Людям остается лишь гадать, основываясь на крупицах информации из редких интервью друзей и родных.

Минувшей весной в журнале Die Aktuelle было размещено фейковое интервью с легендарным гонщиком «Формулы-1». Позже же оказалось, что статью сгенерировала нейросеть. В итоге главного редактора журнала уволили.