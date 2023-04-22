Уволен главред журнала, где было опубликовано сгенерированное нейросетью интервью Шумахера

Этот «безвкусный» и вводящий в заблуждение материал никогда не должен был появляться, заявили в издательстве.

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Главного редактора журнала Die Aktuelle, в котором было размещено фейковое интервью с легендарным гонщиком «Формулы-1» Михаэлем Шумахером, уволили, говорится на сайте издательства. Анне Хоффманн занимала эту должность с 2009 года.

«Funke приносит извинения семье Михаэля Шумахера. Эта безвкусная и вводящая в заблуждение статья никогда не должна была появляться», - заявили в издательстве.

Напомним, ранее в журнале была опубликован материал, который был выдан за эксклюзивное интервью с гонщиком. Он не появлялся на публике последние десять лет из-за полученной травмы.

Впоследствии оказалось, что статью сгенерировала нейросеть в чат-боте. Представитель семьи Шумахера заявил, что они собираются обратиться суд в связи с этой скандальной ситуацией.