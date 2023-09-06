Скульптор Тищенко рассказала, что делала памятник Шатунову по меркам его одежды
Московский скульптор Виктория Тищенко рассказала «Звезде», что при создании памятника Юрию Шатунову главным было как можно точнее воссоздать его образ: лицо, характерную позу, улыбку. Для этого использовались даже мерки для одежды, которые ей передали родные певца.
Все началось с того, что семья объявила конкурс на создание памятника Юрию Шатунову. Скульптор говорит, что пропустила бы этот конкурс, но близкие Юры позвонили ей сами.
«Они нашли меня в Интернете. Много было у них заявок, но они продолжали искать, потому что им было важно именно портрет отразить. Они нашли в Интернете мои работы. Увидели, что я занимаюсь именно портретами, и решили ко мне обратиться», - рассказала Виктория Тищенко.
По ее словам, образ Юры сформировался сразу.
«Простой наш русский парень, который своей положительной энергетикой, своей добротой, теплотой сводит с ума людей. Он совершенно необыкновенный какой-то человек. Вот он стоит на сцене, в руках у него микрофон, и он раскрывает свое сердце, потому что все песни у него невозможно душевные, все находят место в сердце любого русского человека. Я не знаю ни одного русского человека, который не знал бы Юру», - рассказала Тищенко.
Главной задачей при создании скульптуры была работа над деталями. Поэтому певец стоит в характерной для него спокойной позе, у него узнаваемые добрые глаза, улыбка на лице и известные миллионам ямочки на щеках.
На все работы по изготовлению памятника ушел год. Сначала был эскиз, потом по нему делали каркас высотой 2,16 м - это рост Юры, умноженный на 1,25. Потом на нем создавался объем и прорабатывался портрет из глины. Прорабатывались его руки, ноги, плечи, причем все это делалось по меркам, которые использовали для костюмов Шатунова.
Лишь после этого форму передали в литейный цех, и там начались работы, необходимые для литья.
«Там ребята старались, и они мне потом рассказывали, что прямо тряслись над Юрой - было важно сделать все идеально», - рассказала скульптор.
Когда памятник был уже практически готов и оставались небольшие доработки, его вывезли на улицу, чтобы посмотреть при дневном свете, что нужно еще исправить.
«Люди, которые проезжали мимо, останавливались, разворачивались. Когда они подходили, говорили: мы знали, куда идем, мы узнали издалека Юру», - рассказала Тищенко.
В среду на могиле певца Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище открыли памятник. Сегодня артисту исполнилось бы 50 лет. На церемонию открытия пришли сотни людей, в том числе близкие, коллеги и поклонники певца.