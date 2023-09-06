Скульптор Тищенко рассказала, что делала памятник Шатунову по меркам его одежды

Главной задачей при создании скульптуры была работа над деталями. Поэтому певец стоит в характерной для него спокойной позе, у него узнаваемые добрые глаза, улыбка на лице и известные миллионам ямочки на щеках.

© Видео: Виктория Тищенко © Фото: Виктория Тищенко

Московский скульптор Виктория Тищенко рассказала «Звезде», что при создании памятника Юрию Шатунову главным было как можно точнее воссоздать его образ: лицо, характерную позу, улыбку. Для этого использовались даже мерки для одежды, которые ей передали родные певца.

Все началось с того, что семья объявила конкурс на создание памятника Юрию Шатунову. Скульптор говорит, что пропустила бы этот конкурс, но близкие Юры позвонили ей сами.

«Они нашли меня в Интернете. Много было у них заявок, но они продолжали искать, потому что им было важно именно портрет отразить. Они нашли в Интернете мои работы. Увидели, что я занимаюсь именно портретами, и решили ко мне обратиться», - рассказала Виктория Тищенко.

По ее словам, образ Юры сформировался сразу.

«Простой наш русский парень, который своей положительной энергетикой, своей добротой, теплотой сводит с ума людей. Он совершенно необыкновенный какой-то человек. Вот он стоит на сцене, в руках у него микрофон, и он раскрывает свое сердце, потому что все песни у него невозможно душевные, все находят место в сердце любого русского человека. Я не знаю ни одного русского человека, который не знал бы Юру», - рассказала Тищенко.

Главной задачей при создании скульптуры была работа над деталями. Поэтому певец стоит в характерной для него спокойной позе, у него узнаваемые добрые глаза, улыбка на лице и известные миллионам ямочки на щеках.

На все работы по изготовлению памятника ушел год. Сначала был эскиз, потом по нему делали каркас высотой 2,16 м - это рост Юры, умноженный на 1,25. Потом на нем создавался объем и прорабатывался портрет из глины. Прорабатывались его руки, ноги, плечи, причем все это делалось по меркам, которые использовали для костюмов Шатунова.

Лишь после этого форму передали в литейный цех, и там начались работы, необходимые для литья.

«Там ребята старались, и они мне потом рассказывали, что прямо тряслись над Юрой - было важно сделать все идеально», - рассказала скульптор.

Когда памятник был уже практически готов и оставались небольшие доработки, его вывезли на улицу, чтобы посмотреть при дневном свете, что нужно еще исправить.

«Люди, которые проезжали мимо, останавливались, разворачивались. Когда они подходили, говорили: мы знали, куда идем, мы узнали издалека Юру», - рассказала Тищенко.

В среду на могиле певца Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище открыли памятник. Сегодня артисту исполнилось бы 50 лет. На церемонию открытия пришли сотни людей, в том числе близкие, коллеги и поклонники певца.