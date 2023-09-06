В Киеве строительную пыль спутали с дымом от взрыва

В ГСЧС Украины сообщили, что информации о взрыве нет.

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В Киеве строительную пыль в районе Русановка на левом берегу Днепра приняли за дым после взрыва. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС Украины).

«Ложный вызов. Строительные работы, пыль была принята за дым», - цитирует издание «Страна.ua» слова представителя ведомства.

Напомним, сегодня пользователи социальных сетей сообщали о взрывах в Киеве. При этом в украинской столице утром объявлялась воздушная тревога.

Мэр Виталий Кличко призывал горожан проследовать в укрытия и оставаться в них.