В Киеве прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
Мэр Кличко также сообщил о работе системы ПВО в городе.
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В Киеве прогремели взрывы, передает пользователи соцсетей и украинские Telegram-каналы.
Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в городе сработала система противовоздушной обороны. Он призвал киевлян проследовать в укрытия и оставаться в них.
Городская администрация также объявила о воздушной тревоге в Киеве. К настоящему моменту она уже отменена.