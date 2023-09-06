В Киеве прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога

Мэр Кличко также сообщил о работе системы ПВО в городе.

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В Киеве прогремели взрывы, передает пользователи соцсетей и украинские Telegram-каналы.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в городе сработала система противовоздушной обороны. Он призвал киевлян проследовать в укрытия и оставаться в них.

Городская администрация также объявила о воздушной тревоге в Киеве. К настоящему моменту она уже отменена.